прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.14

5 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Атлетик». Начало игры — в 23:00 мск.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» стартовали довольно продуктивно. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Ньюкасл» набрал 6 очков в трёх стартовых турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем почти 3 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сороки» были биты «Вест Хэмом» (1:3).

До того команда сумела переиграть «Тоттенхэм» (2:0). Да и поединок с «Фулхэмом» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ньюкасл» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сороки» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Ньюкасл» традиционно успешно противостоит «Атлетику». В трёх очных поединках команда добыла 2 победы при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сороки» намерены закрепиться в первой восьмерке.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски в Лиге чемпионов выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 21 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетик» в 3 стартовых матчах набрал 3 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться 4 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Баски уступили «Реал Сосьедаду» (2:3).

До того команда потерпела поражение от «Хетафе» (0:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Карабах» (3:1).

При этом «Атлетик» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Иньяки Уильямс — травмирован.

Состояние команды: Баски не блещут стабильностью результатов. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

При этом «Атлетик» явно способен прибавить во всех компонентах. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

Баски в Лиге чемпионов в среднем пропускают фактически 2 гола за матч. Да и отсутствие Иньяки Уильямса явно сказывается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Баски вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Сороки» до последней коллизии победили трижды кряду

Баски уступили в 2 своих последних матчах

«Ньюкасл» в Лиге чемпионов пропускает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.36, а победа оппонента — в скромные 6.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 2.00.

Прогноз: «Ньюкасл» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева явно прибавят в плане реализации, да и «Атлетик» нынче выглядит не столь выгодно.

Ставка: Победа «Ньюкасла» в 1 тайме за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.08