Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

Александр Мостовой
Александр Мостовой globallookpress.com

«Я считаю "Зенит" фаворитом номер один.  В прошлом сезоне они дома перед зимней паузой потеряли очки, которые им аукнулись в конце турнира, проиграв и "Крыльям Советов", и "Акрону".  Если бы футболисты "Зенита" тогда выиграли хотя бы один матч из двух, то стали бы чемпионами России.  Игроки все это помнят, и в этом году все будет иначе.

Мы же видели, что они сделали с "Краснодаром", когда лидер приехал к ним в гости.  И в этом сезоне будет то же самое.  Меня не удивляет то, что "Краснодар" сейчас играет в прагматичный, а не романтичный футбол.  Мы же помним их лозунги, что будем играть только своими воспитанниками.  И чего они добились?  А как только у них стали играть сильные иностранцы, они сразу стали чемпионами страны.  Забудьте о ставке на красивую игру, на первом месте всегда результат», — цитирует Мостового «Р-Спорт».

Сейчас в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», на втором месте располагается ЦСКА, третьим идет «Зенит».