Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Я считаю "Зенит" фаворитом номер один. В прошлом сезоне они дома перед зимней паузой потеряли очки, которые им аукнулись в конце турнира, проиграв и "Крыльям Советов", и "Акрону". Если бы футболисты "Зенита" тогда выиграли хотя бы один матч из двух, то стали бы чемпионами России. Игроки все это помнят, и в этом году все будет иначе.

Мы же видели, что они сделали с "Краснодаром", когда лидер приехал к ним в гости. И в этом сезоне будет то же самое. Меня не удивляет то, что "Краснодар" сейчас играет в прагматичный, а не романтичный футбол. Мы же помним их лозунги, что будем играть только своими воспитанниками. И чего они добились? А как только у них стали играть сильные иностранцы, они сразу стали чемпионами страны. Забудьте о ставке на красивую игру, на первом месте всегда результат», — цитирует Мостового «Р-Спорт».

Сейчас в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», на втором месте располагается ЦСКА, третьим идет «Зенит».