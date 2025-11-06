После этого матча «Аталанта» располагается на 16-й позиции в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 7-ю баллами в активе. «Марсель» — на 25-й строчке (3 очка).

Единственный гол гости забили уже на 90-й минуте благодаря усилиям Лазара Самарджича .

На 15-й минуте итальянская команда могла открывать счет. Арбитр назначил пенальти в ворота «Марселя», но игрок «Аталанты» Шарль Де Кетеларе не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

