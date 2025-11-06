«Аталанта» обыграла «Марсель» (1:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
На 15-й минуте итальянская команда могла открывать счет. Арбитр назначил пенальти в ворота «Марселя», но игрок «Аталанты» Шарль Де Кетеларе не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
Единственный гол гости забили уже на 90-й минуте благодаря усилиям Лазара Самарджича.
Результат матча
МарсельМарсель0:1АталантаБергамо
0:1 Лазар Самарджич 90'
Марсель: Херонимо Рульи, Микаэль Мурильо, Наиф Агер, Бенжамен Павар, Си Джей Иган-Райли (Анхель Гомес 79'), Улиссес Гарсия (Tadjidine Mmadi 90'), Мэйсон Гринвуд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Игор Пайшао (Робиньо Ваз 71'), Пьер-Эмерик Обамеянг, Matt O'Riley
Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста, Рауль Белланова, Онест Аанор, Берат Джимсити, Одилон Коссуну (Исак Хин 55'), Шарль Де Кетеларе (Джанлука Скамакка 85'), Мартен де Рон (Марио Пашалич 46'), Адемола Лукман (Юнус Муса 75'), Никола Крстович (Лазар Самарджич 85')
Жёлтые карточки: Matt O'Riley 67' — Эдерсон 26', Одилон Коссуну 50'
После этого матча «Аталанта» располагается на 16-й позиции в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 7-ю баллами в активе. «Марсель» — на 25-й строчке (3 очка).