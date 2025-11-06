Игрок английского «Манчестер Сити» Фил Фоден стал лучшим футболистом 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
В игре с дортмундской «Боруссией» 25-летний хавбек забил два мяча и помог «Ман Сити» выиграть со счетом 4:1.
Также вместе с Фоденом на звание игрока недели претендовали Виктор Осимхен («Галатасарай»), Микель Мерино («Арсенал») и Карлуш Форбс («Брюгге»).
После 4 матчей у «горожан» теперь 10 очков в таблице ЛЧ и 4-е место. Фоден в этом сезоне провел 13 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 ассиста.