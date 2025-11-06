ФИФА опубликовала список номинантов на приз The Best, вручаемый лучшему игроку мира по итогам 2025 года.

Усман Дембеле
Усман Дембеле globallookpress.com

Список номинантов выглядит следующим образом:

  • Усман Дембеле (Франция) — «ПСЖ».
  • Ашраф Хакими (Марокко) — «ПСЖ».
  • Гарри Кейн (Англия) — «Бавария».
  • Килиан Мбаппе (Франция) — «Реал» Мадрид.
  • Нуну Мендеш (Португалия) — «ПСЖ».
  • Коул Палмер (Англия) — «Челси».
  • Педри (Испания) — «Барселона».
  • Рафинья (Бразилия) — «Барселона».
  • Мохамед Салах (Египет) — «Ливерпуль».
  • Витинья (Португалия) — «ПСЖ».
  • Ламин Ямаль (Испания) — «Барселона».

В прошлом году эту награду выиграл нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.