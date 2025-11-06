«Црвена Звезда» и «Лилль» проведут очную встречу в матче 4-го тура Лиги Европы, который состоится 6 ноября в Белграде. Начало поединка в 20:45 мск.

«Звездаши» набрали одни пункт благодаря ничье 1:1 с «Селтиком». Помимо этого команда проиграла «Браге» и «Порту». Пока что хозяева не входят в топ-24, но победа может все изменить.

«Лилль» в прошлом туре потерпел первое поражение в турнире, уступив на своем поле ПАОКу 3:4. До этого момента команда была в списке лидеров, так как ранее набрала 6 очков, победив «Рому» и норвежский «Бранн».

Букмекеры выставили такие коэффициенты: 3.00 на победу «Црвены Звезды», 3.60 на ничью, 2.34 на победу «Лилля».

Искусственный интеллект предсказал крупную победу «Лилля» со счетом 3:0.

