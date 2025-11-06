Фёдор Чалов может покинуть ПАОК уже этой зимой. По информации телеграм-канала «Mash на спорте», главный тренер греческой команды Рэзван Луческу остался недоволен игрой российского нападающего и предложил руководству рассмотреть варианты его продажи или аренды в зимнее трансферное окно.

Федор Чалов globallookpress.com

По мнению Луческу, Чалов не справляется с возложенными на него задачами и уступает конкуренцию Георгиосу Якумакису. Тренер намерен усилить линию атаки и предложил подписать форварда «Панатинаикоса» Александра Еремеева — шведа с русскими корнями.

Чалов перешёл в ПАОК из московского ЦСКА в августе 2024 года. С тех пор он сыграл 55 матчей, забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач.