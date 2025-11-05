В матче 4-го тура группового этапа элитной Лиги чемпионов АФК между командами «Джохор Дарул Тазим»﻿ и «Шанхай Шэньхуа»﻿ победу одержали хозяева поля — команда из Малайзии со счетом 3:1.

Первый гол забил защитник «Джохора» Хонатан Сильва на 48-й минуте. В течение матча Оскар Аррибас увеличил отрыв, а Сауло Минейро забил гол за «Шанхай», сократив разницу. В конце игры Хонатан Сильва оформил дубль и установил окончательный результат.

Победа позволила «Джохору» набрать семь очков и подняться на вторую позицию в таблице Восточного региона, в то время как «Шанхай» занимает десятое место с четырьмя очками.​