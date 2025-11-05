«Карабах» на своем поле сыграл вничью с «Челси» (2:2) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Эстеван — игрок «Челси» globallookpress.com

У гостей голы записали на свой счет Эстеван на 16-й минуте и Алехандро Гарначо на 53-й минуте.

В составе «Карабаха» отличились Леандру Андраде на 29-й минуте и Марко Янкович на 39-й минуте с пенальти.

Результат матча Карабах Агдам 2:2 Челси Лондон 1:0 Леандру Андраде 29' 2:0 Марко Янкович 39' пен. 2:1 Алехандро Гарначо 53' Карабах: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Элвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Леандру Андраде ( Турал Байрамов 61' ), Кади Боржес, Абделла Зубир ( Алексей Кащук 75' ), Камило Дуран ( Нериман Ахундзаде 61' ) Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Йоррел Хато, Олуватосин Адарабиойо, Рис Джеймс, Джейми Байно-Гиттенс ( Лиам Дилап 46' ), Жоао Педро ( Факундо Буонанотте 71' ), Андрей Сантос ( Алехандро Гарначо 46' ), Ромео Лавиа ( Мойсес Кайседо 8' ), Тирик Джордж ( Энцо Фернандес 46' ), Estevao Жёлтые карточки: Матеус Силва 47', Кевин Медина 87' — Андрей Сантос 44', Рис Джеймс 47', Мойсес Кайседо 90+1'

Статистика матча 3 Удары в створ 4 3 Удары мимо 8 39 Владение мячом 61 2 Угловые удары 8 1 Офсайды 1 9 Фолы 19

После этого матча «Карабах» занимает 12-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 7-ю очками в активе. «Челси» — на 10-й строчке с тем же количеством баллов.