«Карабах» на своем поле сыграл вничью с «Челси» (2:2) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
У гостей голы записали на свой счет Эстеван на 16-й минуте и Алехандро Гарначо на 53-й минуте.
В составе «Карабаха» отличились Леандру Андраде на 29-й минуте и Марко Янкович на 39-й минуте с пенальти.
Результат матча
КарабахАгдам2:2ЧелсиЛондон
1:0 Леандру Андраде 29' 2:0 Марко Янкович 39' пен. 2:1 Алехандро Гарначо 53'
Карабах: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Элвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Леандру Андраде (Турал Байрамов 61'), Кади Боржес, Абделла Зубир (Алексей Кащук 75'), Камило Дуран (Нериман Ахундзаде 61')
Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Йоррел Хато, Олуватосин Адарабиойо, Рис Джеймс, Джейми Байно-Гиттенс (Лиам Дилап 46'), Жоао Педро (Факундо Буонанотте 71'), Андрей Сантос (Алехандро Гарначо 46'), Ромео Лавиа (Мойсес Кайседо 8'), Тирик Джордж (Энцо Фернандес 46'), Estevao
Жёлтые карточки: Матеус Силва 47', Кевин Медина 87' — Андрей Сантос 44', Рис Джеймс 47', Мойсес Кайседо 90+1'
После этого матча «Карабах» занимает 12-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 7-ю очками в активе. «Челси» — на 10-й строчке с тем же количеством баллов.