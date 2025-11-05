Нападающий «Зенита» Педро поделился эмоциями после поражения от «Динамо» (1:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Педро
Педро globallookpress.com

«Безусловно, не тот результат, который мы хотели.  Было большое желание победить, но, к сожалению, не удалось.  Все расстроены.  Может, это поможет подойти к следующему матчу более собранными.  Сегодня была одна задача — победить.

Можно ли сравнить этот матч с предыдущим против "Динамо" в чемпионате?  Могу говорить только о нас.  Сегодня и в прошлый раз настраивались одинаково, предыдущий матч удалось провести хорошо, сегодня — нет.  Надо извлечь пользу из этого матча.

В какой момент случился надлом сегодня?  Не думаю, что был момент, когда что‑то надломилось.  Были шансы забить у Энрике и Глушенкова.  Вратарь "Динамо" защитил свои ворота, они воспользовались своими шансами, мы — нет.  Надо сделать выводы и двигаться дальше.

Верим ли, что можем отыграть такую разницу в счете?  Абсолютно каждый уверен.  Будет непростая игра, но каждый из нас уверен, что мы сможем одержать победу в Москве и пройти дальше», — приводит слова Педро «Матч ТВ».

Ответный матч пройдет 27 ноября в Москве на «ВТБ Арене».