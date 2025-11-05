В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде победила «ПСЖ» со счетом 2:1.
На дубль Луиса Диаса хозяева ответили точным ударом Жоау Невеша.
Отметим, что весь второй тайм «Бавария» играла в меньшинстве из-за удаления того же Луиса Диаса.
Результат матча
ПСЖПариж1:2БаварияМюнхен
0:1 Луис Диас 4' 0:2 Луис Диас 32' 1:2 Жоау Невеш 74'
ПСЖ: Люка Шевалье, Ашраф Хакими (Сенни Меюлю 45'), Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Витор Феррейра, Фабиан Руис (Жоау Невеш 66'), Усман Дембеле (Ли Кан Ин 25'), Хвича Кварацхелия, Брэдли Баркола (Гонсалу Рамуш 66')
Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич, Деотшанкюль Юпамекано, Жонатан Та, Луис Диас, Майкл Олисе (Ким Мин Джэ 81'), Александар Павлович, Конрад Лаймер, Гарри Кейн (Леон Горецка 88'), Серж Гнабри (Том Бишоф 46')
Жёлтые карточки: Нуну Мендеш 84' — Том Бишоф 47', Мануэль Нойер 49', Йосип Штанишич 84'
Красная карточка: Луис Диас 45+7' (Бавария)
У «Баварии» теперь стало 12 очков и первое место в турнирной таблице, «ПСЖ» с 9 баллами идет третьим.