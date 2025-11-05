В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде победила «ПСЖ» со счетом 2:1.

Луис Диас globallookpress.com

На дубль Луиса Диаса хозяева ответили точным ударом Жоау Невеша.

Отметим, что весь второй тайм «Бавария» играла в меньшинстве из-за удаления того же Луиса Диаса.

Результат матча ПСЖ Париж 1:2 Бавария Мюнхен 0:1 Луис Диас 4' 0:2 Луис Диас 32' 1:2 Жоау Невеш 74' ПСЖ: Люка Шевалье, Ашраф Хакими ( Сенни Меюлю 45' ), Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Витор Феррейра, Фабиан Руис ( Жоау Невеш 66' ), Усман Дембеле ( Ли Кан Ин 25' ), Хвича Кварацхелия, Брэдли Баркола ( Гонсалу Рамуш 66' ) Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич, Деотшанкюль Юпамекано, Жонатан Та, Луис Диас, Майкл Олисе ( Ким Мин Джэ 81' ), Александар Павлович, Конрад Лаймер, Гарри Кейн ( Леон Горецка 88' ), Серж Гнабри ( Том Бишоф 46' ) Жёлтые карточки: Нуну Мендеш 84' — Том Бишоф 47', Мануэль Нойер 49', Йосип Штанишич 84' Красная карточка: Луис Диас 45+7' (Бавария)

Статистика матча 9 Удары в створ 5 10 Удары мимо 3 70 Владение мячом 30 8 Угловые удары 1 3 Офсайды 3 7 Фолы 9

У «Баварии» теперь стало 12 очков и первое место в турнирной таблице, «ПСЖ» с 9 баллами идет третьим.