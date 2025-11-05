Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался после поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов. Парижане уступили со счетом 1:2.

Луис Энрике globallookpress.com

«В равных составах "Бавария", без сомнения, была сильнее. В первом тайме мы сделали сопернику несколько очень приятных подарков. Мы могли пропустить еще больше.

Во втором тайме все было иначе, потому что у нас был лишний игрок. Что касается последствий? Я не могу говорить о будущем. Мы знаем, что наш график — самый худший. Следующие несколько матчей будут сложными», — цитирует Энрике RMC Sport.