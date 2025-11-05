Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался после поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов.  Парижане уступили со счетом 1:2.

Луис Энрике
Луис Энрике globallookpress.com

«В равных составах "Бавария", без сомнения, была сильнее.  В первом тайме мы сделали сопернику несколько очень приятных подарков.  Мы могли пропустить еще больше.

Во втором тайме все было иначе, потому что у нас был лишний игрок.  Что касается последствий?  Я не могу говорить о будущем.  Мы знаем, что наш график — самый худший.  Следующие несколько матчей будут сложными», — цитирует Энрике RMC Sport.