Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался по поводу повреждения защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими.

Венсан Компани
Венсан Компани globallookpress.com

«Очень надеюсь, что с Хакими всё обойдётся и он скоро вернётся в строй.  Мы никогда не желаем подобного соперникам.  В США у нас уже был похожий случай с Джамалом Мусиалой — подобные эпизоды всегда неприятны.  Желаем Хакими скорейшего восстановления», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».

Напомним, марокканский защитник получил травму в концовке первого тайма после жёсткого столкновения с колумбийским вингером баварцев Луисом Диасом и не смог покинуть поле без помощи.