Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался по поводу повреждения защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими.

Венсан Компани globallookpress.com

«Очень надеюсь, что с Хакими всё обойдётся и он скоро вернётся в строй. Мы никогда не желаем подобного соперникам. В США у нас уже был похожий случай с Джамалом Мусиалой — подобные эпизоды всегда неприятны. Желаем Хакими скорейшего восстановления», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».

Напомним, марокканский защитник получил травму в концовке первого тайма после жёсткого столкновения с колумбийским вингером баварцев Луисом Диасом и не смог покинуть поле без помощи.