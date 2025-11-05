Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался по поводу принципиальных соперников в РПЛ.

Станислав Агкацев globallookpress.com

2 ноября краснодарцы в родных стенах одолели «Спартак» (2:1) в 14-м туре РПЛ.

«Можно ли "Спартак" называть принципиальным соперником? Все соперники важные. Я одинаково настраиваюсь на максимум ко всем матчам и мне не нужна дополнительная мотивация, если вдруг мы играем против "Спартака" или "Зенита".

Я не делю соперников. У меня нет никакой принципиальности с клубами РПЛ», — цитирует Агкацева «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ. В активе клуба 32 набранных очка.