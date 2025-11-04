Тренер многих российских клубов РПЛ Сергей Ташуев назвал главную на сегодня проблему московского ЦСКА.

Сергей Ташуев globallookpress.com

«ЦСКА — это прогнозируемая команда. Их игра поставлена в направлении быстрых ответных атак, потому что у них есть скоростные футболисты — Глебов, Круговой. Кисляк с Обляковым демонстрируют хорошее взаимодействие.

Но есть ограниченность в позиционной атаке — это большая проблема. Также им нужны более качественные нападающие. Конкурентоспособная команда, с ними сложно играть, но нужно больше разнообразия в атакующих действиях. Если у ЦСКА нет пространства впереди, то команда теряется», — сказал Сергей Ташуев «Советскому спорту».

После 14 туров ЦСКА идет вторым в таблице РПЛ с 30 очками. С лета 2025 года команду тренирует Фабио Челестини.