Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что чешский специалист Марцел Личка готов стать новым главным тренером «Спартака».

Марцел Личка globallookpress.com

«Марцел, в принципе, наверное, за возвращение в Россию и готов принять "Спартак". В Турции у него дела не заладились, ну, окей. Сейчас ситуация такая, что он готов условно прийти в "Спартак"…

Он готов прийти в "Спартак" при конкретном предложении, но я чувствую, что Кахигао сделает всё, чтобы он не пришёл в клуб», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат! ».

В России Личка известен по работе с московским «Динамо» и «Оренбург». Его последним клубом был турецкий «Фатих Карагюмрюк». В настоящее время «Спартак» возглавляет Деян Станкович. Красно-белые после 14 туров с 22 очками идут шестыми в таблице РПЛ.