Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящей встречи против «Брюгге» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Игра "Брюгге" на "втором этаже"?  Мы постоянно сталкиваемся с этим вопросом, но мы работали над этим в других матчах.  Мне нравится, что футболисты сохраняют позитивный настрой.  Это не является проблемой.

Полагаю, это будет встреча, похожая на игру с "Эльче", соперник постарается чаще держать мяч.  Каждый наш футболист будет находиться под прессингом.  Это будет отличная игра», — цитирует слова Флика Mundo Deportivo.

Матч между командами состоится 5 ноября в Брюгге.  Начало матча — в 23:00 мск.