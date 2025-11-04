Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящей встречи против «Брюгге» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Игра "Брюгге" на "втором этаже"? Мы постоянно сталкиваемся с этим вопросом, но мы работали над этим в других матчах. Мне нравится, что футболисты сохраняют позитивный настрой. Это не является проблемой.

Полагаю, это будет встреча, похожая на игру с "Эльче", соперник постарается чаще держать мяч. Каждый наш футболист будет находиться под прессингом. Это будет отличная игра», — цитирует слова Флика Mundo Deportivo.

Матч между командами состоится 5 ноября в Брюгге. Начало матча — в 23:00 мск.