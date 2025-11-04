Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал эпизод с Винисиусом Жуниором, который эмоционально отреагировал на свою замену в матче против «Барселоны» (2:1).

Карло Анчелотти globallookpress.com

«У меня и Винисиуса хорошие взаимоотношения, и при любых ситуациях мы общаемся напрямую. Я обсудил с ним тот момент и сказал, что подобная реакция была ошибкой. Он принёс извинения — вопрос закрыт. Винисиус остаётся ключевым игроком, и никаких проблем ни в команде, ни со мной у него нет. Его личная жизнь — его дело, я не отец и не брат, я просто тренер», — цитирует Анчелотти AS.

В нынешнем сезоне форвард провёл 20 матчей за «Реал» во всех турнирах, забив шесть голов и отдав пять результативных передач. Напомним, Винисиуса заменили на 72-й минуте «эль класико» — покидая поле, он эмоционально жестикулировал и использовал нецензурные выражения, после чего сразу ушёл в раздевалку.