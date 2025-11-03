Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», «Байера» и «Аякса» Эрик тен Хаг рассматривается как один из основных кандидатов на пост главного тренера «Вулверхэмптона».
Клуб уволил Витора Перейру после 10 туров АПЛ, в которых команда набрала всего два очка и замыкает турнирную таблицу на 20-м месте.
Тен Хаг находится без работы с 1 сентября 2025 года, когда покинул пост главного тренера «Байера» после трех официальных матчей из-за неудовлетворительных результатов и разногласий по трансферной политике.