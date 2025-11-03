Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед»﻿, «Байера»﻿ и «Аякса»﻿ Эрик тен Хаг рассматривается как один из основных кандидатов на пост главного тренера «Вулверхэмптона»﻿.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Клуб уволил Витора Перейру после 10 туров АПЛ﻿, в которых команда набрала всего два очка и замыкает турнирную таблицу на 20-м месте.

Тен Хаг находится без работы с 1 сентября 2025 года, когда покинул пост главного тренера «Байера» после трех официальных матчей из-за неудовлетворительных результатов и разногласий по трансферной политике.