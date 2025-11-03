В 10-м туре итальянской Серии А «Сассуоло» потерпел домашнее поражение от «Дженоа» — 1:2.
На 18-й минуте хавбек гостей Руслан Малиновский открыл счет в матче.
В начале второго тайма лидер «Сассуоло» Доменико Берарди восстановил статус-кво.
Победу «Дженоа» принес гол защитника Лео Эстигора на 90+3-й минуте .
Результат матча
СассуолоСассуоло1:2ДженоаГенуя
0:1 Руслан Малиновский 18' 1:1 Доменико Берарди 47' 1:2 Лео Эстигор 90+3'
Сассуоло: Арьянет Мурич, Себастьян Валюкевич, Джей Идзес, Тарик Мухаремович, Джош Дойг (Woyo Coulibaly 78'), Кристиан Торстведт, Неманья Матич, Доменико Берарди (Валид Шеддира 78'), Андреа Пинамонти (Лука Моро 86'), Арман Лорьенте (Алиу Фадера 64'), Исмаэль Коне (Астер Вранкс 64')
Дженоа: Никола Леали, Аарон Мартин, Брук Нортон-Каффи, Хоан Васкес, Лео Эстигор, Алессандро Маркандалли (Микаэль Эллертссон 69'), Мортен Торсби (Альберт Грёнбек 85'), Мортен Френнруп, Руслан Малиновский (Жуниор Мессьяс 59'), Витор Оливейра (Патрицио Мазини 59'), Лоренцо Коломбо (Калеб Экубан 68')
Жёлтые карточки: Тарик Мухаремович 90+2' — Руслан Малиновский 3', Алессандро Маркандалли 36', Патрицио Мазини 73'
«Дженоа» с 6 очками идет на 18-м месте в Серии А. «Сассуоло» (13) — 11-й.