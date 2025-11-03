«Дженоа» с 6 очками идет на 18-м месте в Серии А. «Сассуоло» (13) — 11-й.

На 18-й минуте хавбек гостей Руслан Малиновский открыл счет в матче.

В 10-м туре итальянской Серии А «Сассуоло» потерпел домашнее поражение от «Дженоа» — 1:2.

