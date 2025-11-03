Подошли к концу еще два матча 17-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу.

Николай Гиоргобиани («Факел») fakelfc.ru

Воронежский «Факел» на своем поле переиграл московское «Торпедо» со счетом 2:0.

На 33-й минуте счет открыл полузащитник Николай Гиоргобиани, а второй мяч на 90-й минуте забил Бутта Магомедов.

Отметим, что с 52-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления за две желтые карточки Артура Галояна.

Результат матча Факел Воронеж 2:0 Торпедо Москва 1:0 Бутта Магомедов 90' Жёлтые карточки: Simonov K. 69' (Факел), Никита Моцпан 81' (Факел)

Статистика матча 6 Удары в створ 3 1 Удары мимо 0 69% Владение мячом 31% 7 Угловые удары 4

В параллельной встрече «Нефтехимик» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя — 1:1.

Хозяева повели после гола Рашида Магомедова на 45-я минуте, а гости смогли отыграться на 55-й минуте благодаря точному удару Дмитрия Цыпченко.

Результат матча Факел Воронеж 2:0 Торпедо Москва 1:0 Бутта Магомедов 90' Жёлтые карточки: Simonov K. 69' (Факел), Никита Моцпан 81' (Факел)

Статистика матча 6 Удары в створ 3 1 Удары мимо 0 69% Владение мячом 31% 7 Угловые удары 4

«Факел» с 36 очками лидирует в таблице Первой лиги, «СКА-Хабаровск» (24) — 8-й, «Нефтехимик» (20) — 10-й, а «Торпедо» (14) — предпоследнее.