Бывший футболист «Спартака»﻿ и сборной России Денис Глушаков﻿ высказал свою точку зрения о состоянии московского клуба.

Денис Глушаков globallookpress.com

«Спартак﻿ нестабилен и играет так после прошлой осени, когда они показывали хороший результат. Их шарашит, то одна тактика, то другая. Сложно выходить игрокам в нестабильном составе, не знаешь, в какую тактику выйдешь играть. Дисбаланс в команде и на футбольном поле, из‑за этого игроки не концентрированно играют в определенных моментах», — сказал Глушаков «Матч ТВ».

После недавнего поражения «красно‑белых» в гостевом матче 14-го тура против «Краснодара» со счетом 1:2, команда занимает шестое место в таблице РПЛ с 22 очками. В следующем туре 9 ноября «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом».​