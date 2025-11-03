Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал предстоящую встречу 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «Айнтрахтом» и добавил, что его подопечных часто незаслуженно ругают.

Антонио Конте globallookpress.com

«Перед двумя последними матчами люди говорили, что нам не хватает стабильности. Теперь мы дважды сыграли "на ноль", и все говорят об атаке. Всегда нужно видеть стакан наполовину полным. В начале сезона мы сталкивались с невероятными трудностями и продолжаем сталкиваться.

Тем не менее если посмотреть на таблицу, "Наполи" находится на правильном месте, но мы слышим только критику. Ожидания были до абсурда завышены — предполагалось, что мы будем доминировать над всеми, ожидалось, что каждое новое подписание изменит команду до неузнаваемости», — цитирует алленаторе неаполитанцев Football Italia.

«Наполи» примет «Айнтрахт» 4 ноября в 20:45 (мск). Пока у команды всего 3 очка после 3 матчей.