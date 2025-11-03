Стал известен состав сборной Бразилии на товарищеские матчи в ноябре. В списке есть полузащитник «Зенита» Луис Энрике.
Состав сборной Бразилии:
- Вратари: Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Фенербахче»), Уго Соуза («Коринтианс»).
- Защитники: Алекс Сандро («Фламенго»), Кайо Энрике («Монако»), Данило Луис да Силва («Фламенго»), Эдер Милитао («Реал»), Фабрисио Бруно («Фламенго»), Габриэл («Арсенал»), Лусиано Жуба («Спорт Ресифи»), Маркиньос («ПСЖ»), Пауло Энрике («Васко да Гама»), Уэсли Франса («Рома»).
- Полузащитники: Андрей Сантос («Челси»), Бруно Гимарайнш («Ньюкасл Юнайтед»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Лукас Пакета («Вест Хэм Юнайтед»).
- Нападающие: Эстевао Виллиан, Жуан Педро (оба — «Челси»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Ришарлисон («Тоттенхэм Хотспур»), Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»), Витор Роке («Палмейрас»).
Подопечные Карло Анчелотти сыграют с Сенегалом (15 ноября) и с Тунисом (18 ноября).