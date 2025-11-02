Наставник московского «Спартака» Деян Станкович высказал недовольство судейством Кирилла Левникова в проигранном матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Деян Станкович globallookpress.com

«Был эпизод в первом тайме, когда Кристофер Мартинс мог убегать на открытое пространство, но соперник его схватил. На мой взгляд, это был очевидный фол. Очевидная желтая карточка.

Это уже не первый раз происходит именно с этим арбитром. Если взять статистику, процент набранных очков, когда он работает на наших матчах, минимален. Это уже не первый раз. Все в совокупности.

Да, я получил желтую карточку и потом успокоился, потому что дальнейшего смысла это не имело», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» с 32 очками остался лидером РПЛ. «Спартак» после 11 туров располагается на шестой строчке с 22 очками. В этом матче у «Краснодара» были удалены Джон Кордоба и Дуглас Аугусто.