Подошли к концу два матча 10-го тура итальянской Серии А.
«Фиорентина» на своем поле потерпела поражение от «Лечче» — 0:1.
Автором единственного гола в матче стал 22-летний албанский полузащитник Медон Бериша.
«Филаки» продолжают оставаться в зоне вылета с 4 очками. «Лечче» (9) поднялся на 15-ю строчку.
«Торино» и «Пиза» не выявили победителя — 2:2.
Все голы были забиты в первые 45 минут.
За хозяев отличились Джованнни Симеоне и Че Адамс. За «Пизу» дубль оформил нападающий Стефано Морео.
Результат матча
ТориноТурин2:2ПизаПиза
0:1 Стефано Морео 13' 0:2 Стефано Морео 29' пен. 1:2 Джованни Симеоне 42' 2:2 Че Адамс 45+3'
Торино: Альберто Палеари, Гильермо Марипан (Адриен Тамез 68'), Ардиан Исмайли, Сауль Коко, Маркус Педерсен, Иван Илич, Чезаре Казадей, Никола Влашич (Сириль Нгонж 46'), Валентин Лацаро (Кристиано Бираги 73'), Джованни Симеоне (Дуван Сапата 79'), Че Адамс (Гвидас Гинейтис 68')
Пиза: Адриан Шемпер, Симоне Канестрелли, Антонио Караччоло, Артуро Калабрези, Исак Вурал (Мариус Марин 83'), Мехди Лери (Хуан Куадрадо 83'), Мальте Хойхольт (Михел Эбишер 46'), Эбенезер Акинсанмиро, Идрисса Туре (M'Bala Nzola 66'), Хенрик Мейстер, Стефано Морео (Самуэле Ангори 66')
Жёлтые карточки: Чезаре Казадей 27', Маркус Педерсен 90+5' — Мальте Хойхольт 37'
«Торино» с 13 очками идет 12-м в таблице Серии А. «Пиза» (6) — 17-я.