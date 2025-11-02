«Торино» с 13 очками идет 12-м в таблице Серии А. «Пиза» (6) — 17-я.

За хозяев отличились Джованнни Симеоне и Че Адамс . За «Пизу» дубль оформил нападающий Стефано Морео.

Все голы были забиты в первые 45 минут.

«Торино» и «Пиза» не выявили победителя — 2:2.

«Филаки» продолжают оставаться в зоне вылета с 4 очками. «Лечче» (9) поднялся на 15-ю строчку.

Автором единственного гола в матче стал 22-летний албанский полузащитник Медон Бериша.

«Фиорентина» на своем поле потерпела поражение от «Лечче» — 0:1.

Подошли к концу два матча 10-го тура итальянской Серии А.

