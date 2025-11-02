У «Сельты» теперь 13 очков и 11-е место в турнирной таблице, «Леванте» (9) — 17-й.

На голы Оскара Мингесы и Мигеля Романа хозяева ответили точным ударом Кервина Арриаги .

Отметим, что «Леванте» с 27-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Унаи Венседора .

В матче 11-го тура испанской Примеры «Сельта» в большинстве вырвала победу у «Леванте» .

