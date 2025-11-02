В матче 11-го тура испанской Примеры «Сельта» в большинстве вырвала победу у «Леванте».
Отметим, что «Леванте» с 27-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Унаи Венседора.
На голы Оскара Мингесы и Мигеля Романа хозяева ответили точным ударом Кервина Арриаги.
Результат матча
ЛевантеВаленсия1:2СельтаВиго
0:1 Оскар Мингуэза 40' 1:1 Кервин Арриага 66' 1:2 Мигел Роман Гонсалес 90+1'
Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян (Алан Маттурро 82'), Матиас Морено, Мануэль Санчес (Адриан Де Ла Фуэнте 82'), Виктор Гарсиа, Унай Эльхесабаль, Кервин Арриага, Унай Венседор, Карлос Альварес (Хосе Моралес Луис 90'), Карл Этта Эйонг, Brugue
Сельта: Йонуц Раду, Серхио Каррейра, Оскар Мингуэза, Маркос Алонсо (Карлос Домингес 60'), Карл Старфельт, Хави Родригес (Юнас Эль-Абделлауи 80'), Илаш Мориба (Мигел Роман Гонсалес 79'), Франсиско Пейнадо (Яго Аспас 68'), Брайан Сарагоса, Борха Иглесиас, Ферран Жуджла (Уго Сотело 68')
Жёлтые карточки: Йереми Тольян 59', Унай Эльхесабаль 69' — Маркос Алонсо 31', Карл Старфельт 73', Серхио Каррейра 88'
Красная карточка: Унай Венседор 29' (Леванте)
У «Сельты» теперь 13 очков и 11-е место в турнирной таблице, «Леванте» (9) — 17-й.