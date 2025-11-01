«Вильярреал» одолел «Райо Вальекано» (4:0) в матче 11-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе хозяев голы записали на свой счет Херар Морено на 22-й минуте, Альберто Молейро на 57-й минуте, Сантьяго Комесанья на 59-й и Айосе Перес на 65-й минуте.

Результат матча Вильярреал Вильярреал 4:0 Райо Вальекано Мадрид 1:0 Херар Морено 22' 2:0 Альберто Молейро 57' 3:0 Сантьяго Комесанья 59' 4:0 Айосе Перес 65' Вильярреал: Луис Жуниор, Сантьяго Моуриньо, Хуан Фойт, Ренато Вейга, Альфонсо Педраса, Сантьяго Комесанья ( Даниэль Парехо 73' ), Томас Парти, Альберто Молейро ( Тажон Бушанан 63' ), Николя Пепе ( Илиас Акомах 78' ), Херар Морено ( Айосе Перес 63' ), Жорж Микаутадзе ( Тани Олувасейи 46' ) Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Пеп Чаварриа, Нобель Менди, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Альваро Гарсия ( Фран Перес 68' ), Педро Диас ( Оскар Трехо 79' ), Пате Сисс, Александр Алемао ( Иван Балью 79' ), Иси Паласон ( Оскар Валентин 68' ), Хорхе де Фрутос ( Серхио Камельо 68' ) Жёлтые карточки: Альберто Молейро 28' — Андрей Рациу 76'

Статистика матча 7 Удары в створ 3 6 Удары мимо 5 48 Владение мячом 52 3 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 7 Фолы 10

После этого матча «Вильярреал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 23-ю очками в активе. «Райо Вальекано» — на 10-й позиции (14).