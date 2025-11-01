«Вильярреал» одолел «Райо Вальекано» (4:0) в матче 11-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев голы записали на свой счет Херар Морено на 22-й минуте, Альберто Молейро на 57-й минуте, Сантьяго Комесанья на 59-й и Айосе Перес на 65-й минуте.
Результат матча
ВильярреалВильярреал4:0Райо ВальеканоМадрид
1:0 Херар Морено 22' 2:0 Альберто Молейро 57' 3:0 Сантьяго Комесанья 59' 4:0 Айосе Перес 65'
Вильярреал: Луис Жуниор, Сантьяго Моуриньо, Хуан Фойт, Ренато Вейга, Альфонсо Педраса, Сантьяго Комесанья (Даниэль Парехо 73'), Томас Парти, Альберто Молейро (Тажон Бушанан 63'), Николя Пепе (Илиас Акомах 78'), Херар Морено (Айосе Перес 63'), Жорж Микаутадзе (Тани Олувасейи 46')
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Пеп Чаварриа, Нобель Менди, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Альваро Гарсия (Фран Перес 68'), Педро Диас (Оскар Трехо 79'), Пате Сисс, Александр Алемао (Иван Балью 79'), Иси Паласон (Оскар Валентин 68'), Хорхе де Фрутос (Серхио Камельо 68')
Жёлтые карточки: Альберто Молейро 28' — Андрей Рациу 76'
После этого матча «Вильярреал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 23-ю очками в активе. «Райо Вальекано» — на 10-й позиции (14).