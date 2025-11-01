«Ростов» примет «Акрон» в матче 14-го тура АПЛ, который состоится 1 ноября в 20:15 мск на «Ростов Арене».

«Ростов» явно не хочет прекращать свою беспроигрышную серию. Пусть «сельмаши» и сыграли вничью в 4 из 5 матчей турнира, но все же им пока удается держаться подальше от зоны вылета. На данный момент разница составляет 8 пунктов.

«Акрон» с 12 баллами занимает 12-е место и находится в одном пункте от зоны стыков. Несмотря на свое турнирное положение, соперник способен быть неприятным. Об этом говорят ничьи с «Локомотивом» и «Зенитом» в последних турах.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97.

Букмекеры дают на «Ростов» 1.62, на «Акрон» они предлагают 5.50.

Искусственный интеллект уверен, что победит «Ростов» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.

