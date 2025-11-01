«Ростов» примет «Акрон» в матче 14-го тура АПЛ, который состоится 1 ноября в 20:15 мск на «Ростов Арене».
«Ростов» явно не хочет прекращать свою беспроигрышную серию. Пусть «сельмаши» и сыграли вничью в 4 из 5 матчей турнира, но все же им пока удается держаться подальше от зоны вылета. На данный момент разница составляет 8 пунктов.
«Акрон» с 12 баллами занимает 12-е место и находится в одном пункте от зоны стыков. Несмотря на свое турнирное положение, соперник способен быть неприятным. Об этом говорят ничьи с «Локомотивом» и «Зенитом» в последних турах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97.
- Букмекеры дают на «Ростов» 1.62, на «Акрон» они предлагают 5.50.
- Искусственный интеллект уверен, что победит «Ростов» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.