«Реал Сосьедад» одержал победу над «Атлетиком» (3:2) в матче 11-го тура испанской Примеры.

Арсен Захарян — полузащитник «Реал Сосьедад» globallookpress.com

У гостей отличился Горка Гурусета на 42-й минуте и Роберт Наварро на 79-й минуте.

В составе «Реал Сосьедад» отличились Брайс Мендес на 38-й минуте, Гонсалу Гедеш на 47-й и Йон Горротксатеги на 90+2-й минуте.

Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян провел на поле с 41-й минуты до 82-й. За этот период игрок успел забить гол, который отменили, а затем травмировался.

Результат матча Реал Сосьедад Сан-Себастьян 3:2 Атлетик Бильбао 1:0 Брайс Мендес 38' 1:1 Горка Гурусета 42' 2:1 Гонсалу Гуэдеш 47' 2:2 Роберт Наварро 79' 3:2 Йон Горротксатеги 90+2' Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Jon Martin, Игор Субельдия, Серхио Гомес, Гонсалу Гуэдеш ( Пабло Марин 63' ), Йон Горротксатеги, Карлос Солер ( Айэн Муньос 82' ), Брайс Мендес ( Такэфуса Кубо 63' ), Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа ( Арсен Захарян 41' ) Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче, Эмерик Лапорт, Даниэль Вивиан, Андони Горосабель ( Хесус Аресо 83' ), Роберт Наварро, Ойан Сансет ( Нико Уильямс 53' ), Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета ( Алехандро Рего 68' ), Горка Гурусета, Алехандро Беренгер Жёлтые карточки: Йон Горротксатеги 78' — Иньиго Руис де Галарета 65', Юри Берчиче 90+6'

Статистика матча 5 Удары в створ 4 3 Удары мимо 5 51 Владение мячом 49 6 Угловые удары 2 3 Офсайды 1 20 Фолы 8

После этого матча «Реал Сосьедад» располагается на 13-й строчке в таблице Примеры с 12-ю очками в активе. «Атлетик» — на 10-й позиции (14).