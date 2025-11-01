«Реал Сосьедад» одержал победу над «Атлетиком» (3:2) в матче 11-го тура испанской Примеры.
У гостей отличился Горка Гурусета на 42-й минуте и Роберт Наварро на 79-й минуте.
В составе «Реал Сосьедад» отличились Брайс Мендес на 38-й минуте, Гонсалу Гедеш на 47-й и Йон Горротксатеги на 90+2-й минуте.
Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян провел на поле с 41-й минуты до 82-й. За этот период игрок успел забить гол, который отменили, а затем травмировался.
Результат матча
Реал СосьедадСан-Себастьян3:2АтлетикБильбао
1:0 Брайс Мендес 38' 1:1 Горка Гурусета 42' 2:1 Гонсалу Гуэдеш 47' 2:2 Роберт Наварро 79' 3:2 Йон Горротксатеги 90+2'
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Jon Martin, Игор Субельдия, Серхио Гомес, Гонсалу Гуэдеш (Пабло Марин 63'), Йон Горротксатеги, Карлос Солер (Айэн Муньос 82'), Брайс Мендес (Такэфуса Кубо 63'), Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа (Арсен Захарян 41')
Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче, Эмерик Лапорт, Даниэль Вивиан, Андони Горосабель (Хесус Аресо 83'), Роберт Наварро, Ойан Сансет (Нико Уильямс 53'), Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета (Алехандро Рего 68'), Горка Гурусета, Алехандро Беренгер
Жёлтые карточки: Йон Горротксатеги 78' — Иньиго Руис де Галарета 65', Юри Берчиче 90+6'
После этого матча «Реал Сосьедад» располагается на 13-й строчке в таблице Примеры с 12-ю очками в активе. «Атлетик» — на 10-й позиции (14).