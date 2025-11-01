прогноз на матч Примеры, ставка за 2.95

1 ноября в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Атлетик». Начало игры — в 20:30 мск.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: коллектив из Сан-Себастьяна провалил старт текущего сезона испанского чемпионата.

В первых десяти турах сезона «королевский» клуб набрал всего девять очков и занимают 17-е место в турнирной таблице Примеры.

За это время сан-себастьянский коллектив смог забить десять мячей, а пропустил целых 14.

Последние матчи: «бело-голубые» среди недели смогли обыграть «Негрейру» (3:0) в рамках испанского Кубка.

До этого же сан-себастьянцы смогли победить «Севилью» (2:1), но сыграли вничью с «Сельтой» (1:1).

Перед этим «Реал Сосьедад» уступил «Райо Вальекано» (0:1) и «Барселоне» (1:2).

Не сыграют: травмированы Янгель Эррера, Такефуса Кубо, Орри Оскарссон и Иньяки Руперез.

Состояние команды: подопечные Серхио Франсиско пока что борются только за выживание в текущем сезоне. При этом, у Арсена Захаряна и кампании есть все для того, чтобы быть середняком лиги.

Первоочередной задачей «Реал Сосьедада» теперь является обезопасить себя от вылета, а потом уже думать о том, чтобы подняться в первую половину таблицы. В прошлом же сезона команда финишировала на 11-й строчке.

«Атлетик»

Турнирное положение: коллектив из Бильбао пока что является крепким середняком текущего сезона чемпионата Испании.

«Красно-белые» имеют в своем активе 14 зачетных баллов и идут на девятой строчке в турнирной таблице.

«Львы» за десять игр смогли забить девять мячей, а пропустили на один больше.

Последние матчи: в прошлых турах «баски» проиграли «Хетафе» (0:1) и сыграли вничью с «Эльче» (0:0). Лишь до этого «атлетики» смогли обыграть «Мальорку» (2:1).

Также «Атлетик» крупно проиграл «Боруссии» (1:4), но выиграл у «Карабаха» (3:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете находятся Абдел Абкар и Давинчи.

Состояние команды: подопечные Эрнесто Вальверде вполне должны рассчитывать на такое же выступление, как и в прошлом сезоне, когда команда финишировала четвертой, ведь у них все для этого есть.

Сейчас у «Атлетика» достаточно крепкий состав, который может навести шороха в чемпионате Испании, а вот в Лиге чемпионов, безусловно, будет сложно.

Статистика для ставок

«Реал Сосьедад» не проигрывает на протяжении 4 матчей

«Атлетик» проиграл 7 из последних 11 матчей

В прошлом очном матче «Реал Сосьедад» и «Атлетик» сыграли вничью со счетом 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 2.95, а победа «Атлетика» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.45 и 1.55.

Прогноз: обе команды не в лучшей форме и не показывают свой лучший футбол, поэтому вполне могут завершить встречу вничью.

Ставка: ничья за 2.95.

Прогноз: в последнее время команды стали забивать, поэтому вполне могут обменяться голами.

Ставка: обе забьют за 1.95.