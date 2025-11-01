Тренер Валерий Непомнящий рассказал, кого считает фаворитом в матче 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Должна быть интересная игра. Кажется, "Спартак" встает на путь истинный, хотя не очень блещет по игре. "Краснодар" не отпускает своих очков, с каждым днем становится все опытнее.

В этом матче у меня нет фаворита. В верхней части таблицы РПЛ все равны, поэтому игра на три результата. Буду сожалеть, если матч завершится нулевой ничьей», — цитирует Непомнящего NEWS.ru.

«Краснодар» набрал 29 очков и идет вторым в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (22) находится на 6-й строчке.