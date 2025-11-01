В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Монако» на своем поле проиграл «Парижу» со счетом 0:1.
В составе победителей смог забить Мозес Симон. Россиянин Александр Головин провел на поле 61 минуту, после чего был заменен на Такуми Минамино.
Результат матча
МонакоМонако0:1ПарижПариж
Монако: Эмиль Аудеро, Федерико Баскиротто, Маттео Бьянкетти, Томмазо Барбьери, Романо Флориани Муссолини, Филиппо Терраччано, Мартин Пайеро, Варрен Бондо, Яри Вандепутте, Федерико Бонаццоли, Джейми Варди
Париж: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Федерико Гатти, Андреа Камбьязо, Теун Коопмейнерс, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Филип Костич, Луа Опенда, Душан Влахович
«Монако» с 20 очками занимает второе место, «Париж» (14) — десятый.