«Монако» с 20 очками занимает второе место, «Париж» (14) — десятый.

В составе победителей смог забить Мозес Симон . Россиянин Александр Головин провел на поле 61 минуту, после чего был заменен на Такуми Минамино .

В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Монако» на своем поле проиграл «Парижу» со счетом 0:1.

