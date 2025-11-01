«Барселона» внесла в свой трансферный шорт-лист капитана и полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора. Об этом сообщает indykaila в социальной сети X.

Мартин Эдегор globallookpress.com

По данным источника, в каталонском клубе считают, что 26-летний игрок готов к новому этапу в карьере. Отмечается, что сине-гранатовые намерены предпринять попытку подписания футболиста летом.

Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года. За это время он провёл 205 матчей во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 40 результативных передач.

Контракт норвежца с лондонским клубом действует до лета 2028 года.Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 80 млн евро.