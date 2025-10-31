Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о текущем положении дел в команде.

Арне Слот globallookpress.com

«У нас все есть. Я рад, что вы задали этот вопрос, потому что я полностью доволен командой и уровнем наших игроков, а также полностью убежден в нашей стратегии и политике, но проблема — если это можно назвать проблемой — в том, что не все игроки прошли полноценную предсезонную подготовку или получили травмы.

Когда травмированы трое или четверо, у нас снова 16 игроков. Я твердо убежден, что 20 или 21 игрока достаточно, но нужно поддерживать их в форме, как мы делали это в прошлом сезоне. На мой взгляд, нам сложнее поддерживать их форму по понятным причинам. Алекс Исак — яркий пример. Несколько других игроков пропустили предсезонную подготовку или получили травмы во время предсезонки. Сохранять их всех в составе стало сложнее, чем в прошлом сезоне, и если некоторые из них не доступны, то все возвращается к тем же игрокам. Возможно, в прошлом сезоне нам повезло больше, а сейчас — меньше.

Но, перед тем, как люди скажут об этом, это не оправдание наших результатов. Нам пришлось много играть на выезде, отдыхая всего два дня между матчами, и это было бы сложно для наших игроков и в прошлом сезоне, и для тех, кто был в форме всю предсезонку, но у нас ситуация иная. Дело не в составе, а в том, как мы шли по ходу сезона с точки зрения травм и доступности игроков», — цитирует Слота ВВС.

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.