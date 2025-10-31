Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче «Зенит» — «Локомотив».

Александр Бубнов globallookpress.com

«Вот сможет "Зенит", если у них что-то не так пойдет, усилить игру? Я сомневаюсь. А вот "Локомотив" может — у него скамейка есть, он может маневрировать. И поэтому здесь 100% "Зенит" не явный фаворит. И даже я бы и не говорил, что он фаворит — там 50 на 50. И я бы такого разрыва бы никогда не ставил, потому что сейчас уровень "Локомотива" не позволяет ставить такие коэффициенты для такого разрыва. Там всё примерно одинаково.

То, что "Локомотив" забьёт, очень высокая вероятность. А "Зенит", когда им забивают, вот сейчас, при всём их преимуществе с московским "Динамо", но они же мучились. Тем более там Митрюшкин — хороший вратарь, он может тоже выручать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдёт 1 ноября в Санкт-Петербурге.