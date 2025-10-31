В 9-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях у «Аугсбурга». Матч состоится 31 октября в 22:30 мск.

«Боруссия» приехала к «Аугсбургу» добывать 3 очка. Для команды Нико Ковача победа в этом матче крайне важна. Она позволит сохранить ей место в первой четверке.

«Аугсбург» не демонстрирует той формы, в которой он мог бы доставить много проблем топовым соперника. В прошлом туре хозяева потерпели поражение 0:6 в матче с «Лейпцигом».

Интересно, что «Аугсбург» выиграл последние два матча против «Боруссии». Но смогут ли «фуггеры» выиграть в этот раз, учитывая, что они уступили в последних домашних матчах без забитых голов?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 5.70 на победу «Аугсбурга» и 1.58 на победу «Боруссии».

Эксперты LiveSport предлагают ознакомиться с прогнозом с коэффициентом 1.85.

Искусственный интеллект предсказал победу «Боруссии» с результатом 5:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аугсбург» — «Боруссия» Д смотрите на LiveCup.Run.

