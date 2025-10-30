Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал выступление «железнодорожников» в текущем сезоне.
«Нравится, что в "Локомотиве" много молодых российских футболистов играет. Дима Баринов как лидер смог сплотить этот коллектив. Смотрю и радуюсь за команду, наслаждаюсь игрой. Успех "Локомотива" — правильная работа тренера с футболистами. Видно, как они все объединились. Выходят и показывают, на мой взгляд, красивый футбол», — приводит слова Тарасова «Матч ТВ».
«Локомотив» занимает 2-е место в РПЛ, набрав 27 очков за 13 туров.