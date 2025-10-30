Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал выступление «железнодорожников» в текущем сезоне.

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Нравится, что в "Локомотиве" много молодых российских футболистов играет.  Дима Баринов как лидер смог сплотить этот коллектив.  Смотрю и радуюсь за команду, наслаждаюсь игрой.  Успех "Локомотива" — правильная работа тренера с футболистами.  Видно, как они все объединились.  Выходят и показывают, на мой взгляд, красивый футбол», — приводит слова Тарасова «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает 2-е место в РПЛ, набрав 27 очков за 13 туров.