«Локомотив» занимает 2-е место в РПЛ, набрав 27 очков за 13 туров.

«Нравится, что в "Локомотиве" много молодых российских футболистов играет. Дима Баринов как лидер смог сплотить этот коллектив. Смотрю и радуюсь за команду, наслаждаюсь игрой. Успех "Локомотива" — правильная работа тренера с футболистами. Видно, как они все объединились. Выходят и показывают, на мой взгляд, красивый футбол», — приводит слова Тарасова «Матч ТВ» .

1.95

