«Барселона» вновь проявляет интерес к нападающему «Галатасарая» Виктору Осимхену, сообщает Mundo Deportivo.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Утверждается, что каталонцы рассматривали нигерийского футболиста в качестве потенциальной замены для нападающего Роберта Левандовского ещё в 2024 году.

По информации источника, весомым препятствием на пути возможного трансфера Осимхена в «Барселону» может стать высокая цена на игрока.

Подчёркивается, что стамбульцы приобрели 26-летнего нигерийца за 75 млн минувшим летом и не собирается продавать дешевле.

В нынешнем сезоне Осимхен принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами.