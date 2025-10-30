Наставник «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на повреждение полузащитника Дезире Дуэ. Футболист получил травму в матче 10-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (1:1).

Луис Энрике globallookpress.com

20-летний игрок почувствовал боль в правом бедре и на 61-й минуте покинул поле на носилках, закрыв лицо руками.

«Травма получилась немного странной, и пока мы не понимаем её характер. Надеюсь, что ничего серьезного, но необходимо дождаться результатов обследования», — заявил Энрике на пресс-конференции.

В текущем сезоне-2025/26 Дуэ провёл 8 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.