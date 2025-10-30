Французский вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ пропустит ближайшие матчи из-за травмы, полученной в игре с «Лорьяном».

Дезире Дуэ globallookpress.com

«Дезире Дуэ, получивший травму в матче с Лорьяном, страдает от мышечного повреждения правого бедра. Он выбыл на несколько недель. Дальнейшее обследование будет проведено после перерыва на матчи сборных», — говорится в официальном сообщении «Пари Сен-Жермен».

Инцидент произошел в ходе ничейного матча (1:1), когда Дуэ, совершая проход по флангу, внезапно остановился и упал на газон, схватившись за правое бедро. Игрок не смог продолжить участие в игре и покинул поле на носилках.