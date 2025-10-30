«Арсенал» Тула одолел «Факел» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка России Пути регионов.
На 31-й минуте защитник «Факела» Юрий Журавлёв забил гол в свои ворота.
«Арсенал» забил еще 2 гола благодаря точным ударам Игоря Горбунова на 58-й минуте и Данила Липового на 90-й минуте.
В составе «Факела» голы записали на свой счет Нури Абдоков на 42-й минуте и Николай Гиоргобиани на 80-й минуте.
Результат матча
ФакелВоронеж2:3Арсенал ТулаТула
1:0 Николай Гиоргобиани 80' 1:1 Данил Липовой 90+1'
После этого матча тульский «Арсенал» пробился в 1/4 финала Кубка России Пути регионов, а «Факел» завершил свое выступление на турнире.