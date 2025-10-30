После этого матча тульский «Арсенал» пробился в 1/4 финала Кубка России Пути регионов, а «Факел» завершил свое выступление на турнире.

В составе «Факела» голы записали на свой счет Нури Абдоков на 42-й минуте и Николай Гиоргобиани на 80-й минуте.

«Арсенал» забил еще 2 гола благодаря точным ударам Игоря Горбунова на 58-й минуте и Данила Липового на 90-й минуте.

На 31-й минуте защитник «Факела» Юрий Журавлёв забил гол в свои ворота.

