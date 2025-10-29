Нападающий мадридского «Реала» Винисус Жуниор в социальных сетях извинился за эмоции в матче против «Барселоны» в 10-м туре Ла лиги.

Винисус Жуниор globallookpress.com

«Сегодня я хочу извиниться перед всеми мадридцами за мою реакцию на замену в "эль классико". Так же, как я уже сделал это лично во время сегодняшней тренировки, я хочу ещё раз извиниться перед своими товарищами по команде, клубом и президентом. Иногда страсть побеждает из-за того, что я всегда хочу побеждать и помогать своей команде. "﻿ — написал Жуниор в социальных сетях﻿﻿.

В текущем сезоне бразильский нападающий провел десять матчей за мадридский 'Реал'. На его счету пять мячей и одна желтая карточка.