Лучано Спаллетти, бывший главный тренер сборной Италии, в ближайшее время станет наставником туринского «Ювентуса», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

66-летний специалист дал согласие на работу в клубе и подпишет контракт до конца сезона-2025/26, с возможностью продления при выходе в Лигу чемпионов. Спаллетти сменит Игора Тудора, который покинул пост главного тренера после серии неудачных матчей.

Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии (2023–2025 гг.), а ранее он тренировал «Наполи», «Интер», «Рому», «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи», «Венецию» и «Анкону».