Завершились два матча 1/64 финала Кубка Испании.

Арсен Захарян — полузащитник «Реал Сосьедад» globallookpress.com

В одной из встреч «Реал Сосьедад» на чужом поле обыграл «Негрейру» со счетом 3:0.

В составе гостей голы записали на свой счет Микель Готи на 12-й минуте, Арсен Захарян на 54-й минуте и Беньят Туррьентес на 82-й минуте.

Статистика матча 0 Удары в створ 1

В параллельном матче «Севилья» разгромила «Толедо» со счетом 4:1.

Единственный гол у хозяев забил Серхи Брунет на 16-й минуте.

В составе «Севильи» дублем отметился Аднан Янузай, отличившись на 40-й и 48-й минутах. Еще по голу забили Херард Фернандес на 21-й минуте и Кике Салас на 61-й минуте.

По итогам противостояний «Реал Сосьедад» и «Севилья» пробились в 1/32 финала Кубка Испании.