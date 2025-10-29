В матче 10-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» не смог обыграть «Лорьян» — 1:1.

В составе парижан забил Нуну Мендеш, а за «Лорьян» отличился Игор Силва.

Результат матча

Лорьян:  Ивон-Ландри Мвого,  Игор Силва,  Монтассар Тальби,  Дарлин Йонгва,  Ноа Кадиу,  Арсен Куасси,  Йоэль Мугиша Мвука,  Лоран Абергель,  Карим Дерман,  Пабло Пажи,  Мохамед Бамба
ПСЖ:  Люка Шевалье,  Нуну Мендеш,  Лукас Бералдо,  Илья Забарный,  Маркос Маркиньос,  Усман Дембеле,  Дезире Дуэ,  Уоррен Заир-Эмери,  Сенни Меюлю,  Ибраим Мбайе,  Quentin Ndjantou

У «ПСЖ» теперь 21 очко и первое место, «Лорьян» с 9 баллами — 16-й.

В параллельной игре «Ницца» одолела «Лилль» с результатом 2:0.

Софиан Диоп и Исак Янссон стали авторами забитых мячей в этой игре.

В активе «Лилля» осталось 17 баллов и 5-е место, «Ницца» (17) — 7-я.

В еще одной игре «Гавр» на своем поле одолел «Брест» со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Аруна Санганте.

«Гавр» с 12 баллами сейчас идет на 10-м месте в турнирной таблице, «Брест» (9) — 14-й.

И, наконец, «Метц» в родных стенах выиграл у «Ланса» со счетом 2:0.

Дублем в этом поединке смог отметиться Готье Эйн.

«Метц» набрал 5 очков и идет последним в турнирной таблице, «Ланс» (19) — второй.