В матче 10-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» не смог обыграть «Лорьян» — 1:1.
В составе парижан забил Нуну Мендеш, а за «Лорьян» отличился Игор Силва.
Результат матча
У «ПСЖ» теперь 21 очко и первое место, «Лорьян» с 9 баллами — 16-й.
В параллельной игре «Ницца» одолела «Лилль» с результатом 2:0.
Софиан Диоп и Исак Янссон стали авторами забитых мячей в этой игре.
В активе «Лилля» осталось 17 баллов и 5-е место, «Ницца» (17) — 7-я.
В еще одной игре «Гавр» на своем поле одолел «Брест» со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Аруна Санганте.
«Гавр» с 12 баллами сейчас идет на 10-м месте в турнирной таблице, «Брест» (9) — 14-й.
И, наконец, «Метц» в родных стенах выиграл у «Ланса» со счетом 2:0.
Дублем в этом поединке смог отметиться Готье Эйн.
«Метц» набрал 5 очков и идет последним в турнирной таблице, «Ланс» (19) — второй.