Парижане в гостях у одного из аутсайдеров

В среду, 29 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Франции, в котором «Лорьян» примет «ПСЖ». Начало встречи — в 21:00 МСК. Следить за ходом игры можно в нашем онлайне.

33' А вот и первый удар в створ в матче — и нанесли его хозяева! Мвука справа вошёл в штрафную и пробил — не очень опасно для Шевалье.

32' Смогли футболисты «Лорьяна» доставить мяч в штрафную «ПСЖ» навесом с левого края. На этом пока всё — защита «ПСЖ» справилась.

31' Корнер гостей привёл к контратаке «Лорьяна», которая, однако, быстрой не получилась и потихоньку превратилась в позиционную.

30' Накрыли навес Маюлу с левого фланга, ещё один угловой подаст «ПСЖ».

29' Очередную свою атаку пытается построить «ПСЖ». Долгий перепас в центре закончился входом в штрафную «Лорьяна», откуда мяч был моментально выбит.

27' И опять Вилли Делажо останавливает матч. Куасси оказался на траве после коробочки от Забарного и Заира-Эмери. Первое появление врачей на поле, пауза у нас.

Статистика матча 5 Удары в створ 1 1 Удары мимо 0 19 Владение мячом 81 0 Угловые удары 1 2 Офсайды 0 2 Фолы 3

26' Впервые удалось «ПСЖ» убежать в относительно быструю атаку, при которой не все игроки «Лорьяна» оказались за линией мяча — но даже так не удалось извлечь из этого отрыва вообще ничего.

25' Теперь уже на самом Абержеле нарушены правила — Забарный уложил француза на землю в центре поля.

23' В стенку попал Нуну Мендеш с этого штрафного, а дальше защитники «Лорьяна» просто выбили мяч подальше.

22' Абержель свалил Маюлу прямо у входа в штрафную площадь. Опасный стандарт для «ПСЖ».

21' Вновь вернулись гости с мячом на половину «Лорьяна». Пора бы и доставлять мяч вперёд — вряд ли в планах Луиса Энрике было 90 минут перекатывать мяч возле центральной линии поля.

20' Аут практически у левого углового флага заработал «Лорьян». А мог бы и штрафной — судья не увидел толчок в спину Куасси в исполнении Забарного.

19' Ещё одна быстрая контратака получилась у хозяев. Карим Дерман нанёс первый удар в матче — в створ не попал, хотя было довольно опасно.

18' Сразу сел назад в защиту «Лорьян» после этого выпада. «ПСЖ» продолжает катать мяч на чужой половине поля.

17' Впервые к чужим воротам сбегал «Лорьян» — Кадиу здорово простреливал с левого края штрафной, но там почему-то совсем никто не откликнулся. Мяч пролетел мимо всех.

15' Несмотря на огромный перевес в контроле мяча, парижане за треть тайма не создали ровным счётом ничего у ворот хозяев. «Лорьян» пока обороняется крайне надёжно.

14' Не позволили Дуэ пройти по левому флангу — Мвука под овации трибун поставил корпус сопернику и оттеснил Дезире от мяча.

13' 86% владения у гостей в первые 13 минут — и ничего удивительного в этом нет.

12' Был шанс у Бамба выбегать один на один с Шевалье, но оставшийся последним защитником Беральдо в подкате мяч выбил.

11' Нджанту потерял мяч в атаке, после чего нарушили правила на Кариме Дермане. Небольшая передышка для «Лорьяна».

10' Начинает глубже садиться назад «Лорьян», «ПСЖ» потихоньку приближается к воротам хозяев.

09' Подача Мендеша в штрафную «Лорьяна» не прошла, первый же защитник выбил мяч головой. Но владение парижан продолжится.

08' Дуэ смог протащить мяч поближе к воротам соперника по левому флангу и заработал на себе фол.

07' Продолжает строить свою атаку «ПСЖ», долго держат мяч центральные защитники. «Лорьян» все подходы пока перекрывает.

06' Ещё одна остановка — на траве оказался Нуну Мендеш после стыка с Каримом Дерманом. Врачи здесь, впрочем, не потребуются, португалец должен продолжить матч.

05' С мячом дошли парижане до чужой штрафной и первый угловой заработали.

04' Удалось «Лорьяну» перехватить мяч, Заир-Эмери нарушил правила в центре поля. Но долго владение хозяев не продлилось — залезли в офсайд.

03' Прихрамывая, продолжает игру футболист «Лорьяна». А «ПСЖ», само собой, уже с мячом — пока просто перекатывает его на своей половине поля.

02' На первой же минуте пауза в нашем матче. На газоне лежит и держится за колено Куасси, пытаются его поднять на ноги партнёры.

01' Игра началась! С центра поля развели мяч футболисты «ПСЖ».

До матча

20:58 Игроки и судьи уже вышли на поле, а это значит, что встреча начнётся буквально через пару минут.

20:54 В Лорьяне сегодня дождливый и не особенно тёплый вечер — 12 градусов выше нуля.

20:49 Главный арбитр встречи — 33-летний Вилли Делажо. Последний матч при этом судье «ПСЖ», кстати, проиграл — это были домашние 1:3 с «Ниццей» в апреле.

20:45 Луис Энрике решил выставить смешанный состав на встречу с существенно уступающим в классе соперником. Здесь достаточно молодёжи — те же Нджанту, Мбайе и Маюлу, не всегда проходящие в старт, зато в запасе или вообще вне заявки остались Хвича, Витинья, Пачо, Невеш, Хакими.

20:40 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Стад дю Мустуар» в Лорьяне. Арена вмещает 18 500 зрителей.

Стартовые составы команд

«Лорьян»: Мвого, Мвука, Тальби, Йонгва, Игор Силва, Кадиу, Абержель, Куасси, Дерман, Пажи, Бамба.

«ПСЖ»: Шевалье, Маркиньос, Забарный, Беральдо, Мендеш, Маюлу, Заир-Эмери, Нджанту, Дуэ, Мбайе, Дембеле.

«Лорьян»

«Лорьян» вернулся в Лигу 1 после года в дивизионе пониже — и старт сезона получился весьма посредственным. После 9 туров клуб с северо-запада Франции с 8 баллами плетётся на 16-й строчке, в зоне стыковых матчей — отрыв от 17-го «Осера» составляет всего одно очко. Обе свои победы «Лорьян» добыл в большинстве: против «Ренна» вообще с 11-й минуты играли 11 на 9 и оформили разгром — 4:0, а против «Монако» получили численное преимущество в конце первого тайма — в итоге выиграли 3:1.

Команда довольно много забивает — 12 мячей за 9 игр, но здесь, опять же, важно понимать, что больше половины этих голов — 7 из 12 — забиты в большинстве в ворота «Ренна» и «Монако». А вот с обороной всё совсем плохо: 21 пропущенный в 9 турах — хуже обороняется лишь «Мец» с последнего места. Только однажды в этом сезоне «Лорьян» отыграл на ноль, зато успел получить четвёрку от «Марселя» (0:4) и целых семь от «Лилля» (1:7), причём за тайм. Кроме того, в лазарете у «Лорьяна» два основных защитника — Файе и Кацерис, и как при всех этих вводных останавливать страшную атаку «ПСЖ» — совсем непонятно.

«ПСЖ»

Для парижан чемпионат тоже начался не идеально: да, к 10-му туру «ПСЖ» подходит лидером, но без привычной доминации — аж 5 команд располагаются в пределах всего трёх очков. Команда Луиса Энрике успела уступить «Марселю» (0:1), а также поделиться очками с «Лиллем» (1:1) и «Страсбуром» (3:3). Всё это — фактически соседи по верхушке турнирной таблицы.

Однако все эти неудачи случились в период, когда в парижском клубе была эпидемия травм. На какое-то время у Луиса Энрике полностью выпадало основное атакующее трио Дембеле-Дуэ-Кварацхелия, ломались Невеш, Маркиньос. К концу октября все они вернулись в строй — и в двух последних матчах «ПСЖ» размазал сначала «Байер» в Лиге чемпионов (7:2), а затем и «Брест» уже в Лиге 1 (3:0). Из всей обоймы встречу с «Лорьяном» пропустит только Ашраф Хакими, получивший от тренерского штаба дополнительные дни отдыха, а также долечивающиеся Фабиан Руис и Ли Кан Ин.

Личные встречи

В личках у «ПСЖ» гигантское преимущество над «Лорьяном»: из 19 встреч в Лиге 1 с 2012-го парижане выиграли 14, проиграв лишь дважды. Ещё 3 матча завершились вничью.

Хотя в последние годы «Лорьян» стал чаще отбирать очки у «ПСЖ»: из 7 игр с 2021 года столичная команда забрала только 3 — в 2 случаях была ничья, а ещё 2 раза побеждал «Лорьян». Впрочем, в последнем матче между командами в апреле 2024-го «ПСЖ» разгромил «Лорьян» на его поле со счётом 4:1.

