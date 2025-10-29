«ПСЖ» не почувствует сопротивления со стороны «Лорьяна»?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.11

25 октября в девятом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «ПСЖ». Начало игры — в 21:00 мск.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Лорьян» после девяти туров французской Лиги 1 имеет 8 очков в активе и занимает 16-е место в турнирной таблице при 12 забитых и 7 пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем матче «Лорьян» в гостях проиграл «Анже» со счетом 0:2.

До того бретонцы сыграли вничью с «Брестом» (3:3) и потерпели поражение от «Парижа» (0:2)

Не сыграют: травмированы — Файе, Туре

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Лорьян» не очень удачно стартовал в текущем сезоне и практически наверняка клуб из Бретани будет бороться за выживание в текущем сезоне. Пока команда выигрывала свои матчи только в большинстве — так были повержены игравшие вдесятером «Монако» (3:1) и разгромлен доигрывавший вдевятером «Ренн» (4:0).

«ПСЖ»

Турнирное положение: «ПСЖ» после девяти туров французской Лиги 1 имеет 20 очков в активе и возглавляет таблицу с положительной разницей мячей 19:8.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 8-го тура Лиги 1 «ПСЖ» разгромил в гостях «Брест» — 3:0.

До того парижане обыграли «Байер» (7:2) в Лиге чемпионов и сыграли вничью со «Страсбургом» (3:3) в матче Лиги 1.

Не сыграют: вне заявки — Хакими

Состояние команды: «ПСЖ» не без потерь начал сезон в Лиге 1, но соперники также оступаются и дают возможность парижанам вновь лидировать в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов у парижан дела обстоят намного лучше — 3 победы в трех матчах внушают определенный оптимизм для очередной победы в главном клубном турнире Старого Света.

Статистика для ставок

«Лорьян» ни разу не выигрывал в текущем сезоне в равных составах

«ПСЖ» не проигрывает на протяжении шести встреч подряд

«ПСЖ» забивает в последних шести матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — безоговорочный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.28. Ничья — в 6.40, выигрыш «Лорьяна» — в 10.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.43 и 2.80.

Прогноз: Луис Энрике, скорее всего, даст отдых ряду игроков основы, но это не помешает парижанам уверенно победить оппонентов

1.72 Победа «ПСЖ» с форой -1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч «Лорьян» — «ПСЖ» позволит вывести на карту выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Ставка: Победа «ПСЖ» с форой -1,5 за 1.72.

Прогноз: более рискованный прогноз, при котором первый гол будет забит в промежутке с 11-й по 20-ю минуту

3.75 Первый гол в матче в промежутке с 11 по 20 минуту Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.75 на матч «Лорьян» — «ПСЖ» принесёт прибыль 2750₽, общая выплата — 3750₽

Ставка: Первый гол в матче в промежутке с 11 по 20 минуту за 3.75.