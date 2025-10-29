29 октября, стадион «Джузеппе Меацца», Милан — «Интер» примет «Фиорентину» в матче 9-го тура Серии А Италии. Начало поединка в 22:45 мск.

После поражения от «Наполи» «Интер» занимает 4-е место с 15 очками на счету. В нынешнем сезоне команда Киву потерпела уже 3 фиаско, при этом одержала 5 побед. Дома «Интер» выиграл в 3 из 4 матчей. Последним результатом стал разгром «Кремонезе» 4:1.

«Фиорентина» все еще без побед в этом сезоне. За 8 туров у «фиалок» 4 ничьи и 4 поражения. Сейчас клуб с 4 очками занимает 18-е место в турнирной таблице. Гости имеют возможность покинуть зону вылета, но для этого нужно сегодня побеждать.

