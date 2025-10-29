Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб допускает возможный интерес иностранных команд к полузащитнику Кириллу Глебову, однако официальных предложений по игроку на данный момент нет.

Кирилл Глебов globallookpress.com

По словам функционера, армейцы рассчитывают сохранить талантливого хавбека в составе.

«Нет каких-то официальных предложений по Кириллу Глебову, но мы допускаем, что может быть интерес. Кирилл проводит очень яркий сезон, и мы исходим из того, что он должен быть с нами как можно дольше… Но никаких предпосылок, чтобы сейчас говорить о его уходе, точно нет. У нас с ним длинный контракт и есть опция продления, поэтому всё под контролем», — сказал Бабаев ТАСС.

19-летний Глебов в текущем сезоне провёл 16 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.